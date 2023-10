Italia | colpo di scena | Spalletti lo fa fuori | decisione durissima

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fra soli dieci giorni l’dovrà cercare di conquistare punti fondamentali per la qualificazione a EURO2024.medita le giuste mosse, con la possibilità di qualche clamorosa esclusione. Passano i giorni e si avvicina sempre di più il prossimo 14 Ottobre, quando l’guidata da Lucianosi troverà ad affrontare Malta per acciuffare tre punti importantissimi in vista della qualificazione agli Europei 2024. Un pass finale ancora decisamente in salita. L’avversario sulla carta è abbastanza semplice, visto l’ultimo posto nel gruppo e i zero punti sino ad ora conquistati. Ma gli Azzurri non potranno di certo prenderlo sottogamba. Tre punti che, tre giorni dopo, dovranno essere confermati nello scontro più difficile e temuto del gruppo C, quello con l’Inghilterra, prima in solitaria a quota 13 punti. ...