Isabella Rossellini su Vogue Italia senza ritocchi | «Grazie per avermi lasciato le rughe Sembrare più giovane? Una battaglia persa»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), 71 anni, posa per la copertina di. E lo fal'ombra di un fotoritocco. Insomma, per uno scatto evidentemente ritoccato (vedi alla voce le super top su...

A Roma, per la Festa del Cinema, Isabella Rossellini riceverà il premio alla carriera e le sara? dedicata una retrospettiva. In ...

, 71 anni, posa per Vogue italia e ringrazia la fotografa "Per averle lasciato le rughe". Top model, attrice, musa, regista e anche proprietaria di una fattoria biologica negli ...A Vogue: "Lei, che non era con noi, è dovuta correre a casa e mostrare che era viva. È stata un esempio di indipendenza che ho seguito"Cannes 15/05/2015. Festival del Cinema di Cannes Red Carpet del film La Tete Haute Foto Jean BIBARD / Panoramic / Insidefoto . ITALY ONLY A Roma, per la Festa del Cinema,...

Isabella Rossellini su Vogue Italia senza ritocchi: «Grazie per avermi lasciato le rughe. Sembrare più giovane ilmessaggero.it

Isabella Rossellini: "Grazie per avermi lasciato le rughe" la Repubblica

Isabella Rossellini, 71 anni, posa per la copertina di Vogue Italia. E lo fa senza l'ombra di un fotoritocco. Insomma, per uno scatto evidentemente ritoccato (vedi alla voce le super top su ...Una scelta studiata da parte del colosso della bellezza visto che sin dal lancio del suo blog, Chiara Ferragni è diventata un punto … 13 Marzo 2016 In Moda, In News Commenti disabilitati su Isabella ...