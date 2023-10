Iran | ragazza di 16 anni massacrata dalla polizia perché senza velo | è in coma

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In, a un annomorte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda arrestata e uccisamorale“non indossava correttamente il“, sembra essersi verificato un altro caso identico. Unadi appena 16, anch’essa di origine curda, è ricoverata in stato diall’ospedale di Teheran: alcuni poliziotti l’avrebbero selvaggiamente picchiata sulla metropolitana. L’accusavano di non portare l’hijab che copre il capo e che inle donne devono indossare obbligatoriamente. Non è bastato un anno di ferocia spaventosa della repressione. Non sono bastati arresti e uccisioni indiscriminati, processi sommari e condanne a morte per impiccagione contro la sollevazione popolare dei giovani e ...

Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto ...

Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto l'A poco più di un anno dalla morte di Mahsa Amini, la ventiduenne per giorni di coma mentre era in custodia della polizia morale, pestata e morta per le percosse subite ...La vicenda Secondo il gruppo di attivisti lasarebbe stata ridotta in fin di vita nella metropolitana della capitale dell'. Il video che circola sui social e ripreso da Iran24 e dal ...

In Iran ragazza in coma dopo essere stata picchiata da polizia Agenzia ANSA

Picchiata per il velo: un’altra ragazza in coma scuote l’Iran Il Sole 24 ORE

Si chiama Armita Garawand, ha 16 anni, ed è stata ridotta in fin di vita a Teheran, in Iran, per aver indossato male l’hijab ... è stata la prima a dare la notizia della morte della ragazza. Da allora ...Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto l’Iran ...