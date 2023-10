Iran | polizia morale manda in coma una 16enne perché non indossa correttamente il velo

Mahsa Amini : è trascorso un anno dall’uccisione della ragazza Iran iana che protestava per i diritti della donna in Iran , il suo Paese. Nel giorno ...

Alta tensione in tutto l' Iran per le manifestazioni spontanee scattate a Teheran ed in diverse città del paese nel giorno del primo anniversario ...

“Voglio parlare, ma non posso mostrare il mio volto. In questo momento, mia mamma e mia sorella minore sono ancora in Iran e la Repubblica islamica ...

Una ragazza Iran iana di 16 anni sarebbe in coma e ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza dopo essere stata fermata e picchiata nella ...

Una studentessa è in come dopo un’ aggressione da parte della polizia morale dell’ Iran . Le autorità Iran iane negano l’attacco. Iran : studentessa in ...

Picchiata fino a farla finire in coma dallamorale iraniana perché non indossa correttamente il velo. Questo è quello che è successo ...fin di vita nella metropolitana della capitale dell'. ...Su X il video dell'aggressione alla ragazza originaria di Kermanshah e residente a Teheran e la foto in ...

Iran, Armita Geravand in coma perché non indossava il velo. Le Ong: «Picchiata dalla polizia morale. Un’altra... Corriere della Sera

In Iran ragazza in coma dopo essere stata picchiata da polizia Agenzia ANSA

Picchiata fino a farla finire in coma dalla polizia morale iraniana perché non indossa correttamente ... stata ridotta in fin di vita nella metropolitana della capitale dell'Iran. Il video che circola ...A poco più di un anno dalla tragedia di Mahsa Jina Amini, la giovane curda morta in custodia della polizia perchè non portava il velo secondo le regole, un nuovo caso di tremenda repressione rischia ...