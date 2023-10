Inzaghi | quali scelte verso Inter-Bologna? Mini-rebus in attacco

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’, dopo la convincente vittoria sul Benfica, è attesa dalla sfida di campionato contro il, per il match di San Siro, ha un dubbio per quanto riguarda l’? – L’si prepara alla sfida di sabato contro il. I nerazzurri, dopo la bella vittoria sul Benfica in Champions League, devono riprendere la marcia in campionato e lo faranno, probabilmente, senza l’eroe della sfida contro i lusitani: Thuram, l’autore del gol vittoria, è uscito dal campo acciaccato. Nulla di preoccupante ma l’assenza di Arnautovic chiama prudenza. Anjche per la logica delle rotazioni è possibile presumere che contro la squadra di Thiago Motta, dal 1?, scenderà in campo Sanchez in coppia con Lautaro Martinez con il francese pronto ad entrare in caso di ...