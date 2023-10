Inter | nel muro della difesa il segreto del successo di Inzaghi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)notte di San Siro in cui l'si è presa di forza la vittoria sul Benfica, issandosi in testa al suo girone di Champions League insieme alla Real Sociedad, restano impressi nella memoria i 21 tiri verso la porta lusitana. Quasi un'orgia di produzione offensiva che non è nuova alla squadra di, secondo miglior attaccoscorsa Serie A dopo essere stato il più prolifico per distacco nel 2021/2022 dello scudetto sfumato. C'è, però, il lato Bmedaglia che è meno appariscente ma non per questo poco importante nel decodificare l'ottimo comportamento dei nerazzurri in questo avvio di stagione e non solo. La cavalcata fino a Istanbul nella passata stagione è stata costruita soprattutto su questo. Ai più forse sfugge, ma nella seconda faseChampions League per 5 ...