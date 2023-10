Inter-Benfica Primavera | osservatore speciale per la Youth League! – TS

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è terminata sul risultato di 1-1, grazie ai gol di Berenbruch e Rego. C’era anche unper il match dei più giovani., andata in scena inLeague, è terminata con il risultato di 1-1. Ad osservare la gara, nel suo nuovo ruolo di scout, c’è stata anche una figura d’eccezione… Samir Handanovic! A renderlo noto è stato Tuttosport. Fonte: Tuttosport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...

Thuram è stato concreto e decisivo in Inter-Benfica : nella giocata del gol ha spiazza to Trubin e ha portato i suoi compagni a vincere in Champions ...

Inter-Benfica 1-0 dà un fondamentale strappo in classifica nel Gruppo D di Champions League, con il gol di Thuram decisivo per i tre punti. Contro i ...

Commenta per primo Non è passata di certo inosservata la presenza di Cristiano Giuntoli sulle tribune di San Siro per. Il direttore sportivo della Juventus ha diversi nomi segnati sulla propria agenda che militano nel club portoghese. Profili che saranno seguiti con grande attenzione da qui al termine ...... le ambizioni dell'sono di livello assoluto, puntando a fare il massimo sia in campionato che ... con la vittoria contro il. Giuseppe Marotta © LaPresse - Calciomercato.itUn 1 - 0 che va ...

In Champions vittoria dell'Inter contro il Benfica, il Napoli perde 2-3 con il Real Madrid. Nel tennis Yannik Sinner batte Alcaraz in semifinale a Pechino ...Con tutti il Benfica avrebbe voluto giocare tranne che contro l’Inter, di cui conserva ricordi vicini e lontani, ugualmente brutti ...