Inter-Benfica presenta diverse anomalie statistiche Anzi no

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)rapun’anomalia statistica, in quanto l’1-0 va stretto ai nerazzurri. Che tuttavia applicano il piano gara ideale, facendo rivedere i fasti delle migliori partite stagionali. ATTENZIONE DIVERSA –era una gara dal peso specifico diverso rispetto alle precedenti, e si sapeva. E infatti i nerazzurri hanno iniziato con un approccio diverso. E ancor meglio hanno fatto nel secondo tempo, entrando in campo con la determinazione giusta. Dominando in lungo e in largo tutta la ripresa. Che termina con la meritata vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi. Ma con un solo gol all’attivo. Dando così margine ai detrattori per sminuire la vittoria contro il. Quando in realtà i dati dimostrano che il piano gara è stato applicato quasi alla perfezione (qui ...