Inter-Benfica 1-0 | Inzaghi alza l’asticella | Pavard più 10 è realtà

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)termina con il risultato minimo solo per una serie di sfortunati eventi. Sfortunati eventi che si chiamano Trubin ma non solo, visto che l’1-0 lo segna Thuram prima e dopo una decina di occasioni incredibili.per la prima volta mette in scena la sua nuova creatura, convalore aggiunto. Di seguito l’analisi tattica diin Champions League Pre-Game Analysis: modulo e scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilin Champions League a San Siro: 1 Sommer; 28, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ...

Inter-Benfica ha avuto Makkelie come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions ...

La ' Prima Pagina IN Edicola ' anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al l'Inter .

Con un gol di Marcus Thuram al 62' l'Inter batte 1 - 0 a San Siro il Benfica e conquista così la sua prima vittoria stagionale in Champions League, dopo il pareggio al debutto in casa della Real Sociedad. Con questo successo i nerazzurri ...

Inter che porta a casa i primi tre punti della sua Champions ... Dopo una prima frazione di gara intensa ma confusa, nella ripresa i nerazzurri aggrediscono alto il Benfica creando un numero ...L'Inter ha battuto il Benfica 1-0 nella 2° sfida della fase a gironi di Champions League e Schmidt ha polemizzato su un mancato rigore per i suoi ...