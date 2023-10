Intelligenza Artificiale | il mercato in Lombardia supera i 120 milioni di euro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Brescia. Settima tappa a Brescia, con Piccola Industria Confindustria Brescia, il Comitato Piccola Industria Confindustria Bergamo e il Comitato Piccola Industria Confindustria Mantova per il ciclo di incontri “e PMI: esperienze da un futuro presente”, organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la partnership di Audi e la media partnership de L’Imprenditore. Il roadshow – che fino a oggi ha visto la partecipazione di 700 imprese tra Verona, Bari, Firenze, Caserta, Torino e Cesenatico – in due anni toccherà tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall’. Sono le stesse imprese a ...

Il volto di Tom Hanks è stato utilizzato in uno spot pubblicitario, e l'attore ha denuncia to l'utilizzo del l'Intelligenza Artificiale per replicarlo. ...

Uno studio dimostra che anche gli LLM più potenti non sono in grado di risponde re a domande poste in maniera inversa rispetto ai loro ...

(Adnkronos) – Zoom ha recentemente annuncia to Zoom Docs, uno spazio di lavoro modulare pensato per favorire la collaborazione tra team, con ...

Oggi al centro dell'agenda c'è il tema dell'algoretica, che richiama l'urgenza di studiare e regolare i problemi etici legati all'utilizzo dell': su questa strada è opportuno ...La tecnologia diAI di OpenAI trova l'ennesimo impiego: questa volta è il social dedicato al mondo del lavoro LinkedIn che la mette in campo per semplificare la selezione del personale e la ...

Serve un’intelligenza artificiale etica contro le discriminazioni. Anche sul lavoro Il Fatto Quotidiano

Un’intelligenza artificiale per amica Today.it

Quinta edizione per Tensioni 2023, festival multidisciplinare raccontato da suoni, visioni, corpi, parole, arte, fotografia, poesia. Anteprima il 6 ottobre, per continuare il 7 e 8 ottobre al CenSer d ...Arc diventa Max con l’intelligenza artificiale The Browser Company non ha aggiunto una barra laterale o un plugin, ma le funzionalità IA sono integrate direttamente in Arc. Per usarle è necessario ...