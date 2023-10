Intelligenza artificiale e coscienza | il ricercatore casertano Antonio Lieto invitato in Cina per illustrare i suoi studi

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Casapulla. Il, originario di Casapulla, sarà uno dei relatori stranieri invitati a tenere una relazione presso la quattordicesima conferenza mondiale su Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence (‘Architetture Cognitive inspirate al Cervello per l’’), BICA*AI 2023. Quest’anno la conferenza, che raccoglie i maggiori esperti mondiali di ‘architetture cognitive’ (l’infrastruttura software che coordina il comportamento globale di agenti autonomi e robot e la cui realizzazione è direttamente ispirata alla mente umana), si terrà nella megalopoli Ningbo, in, dal 13 al 15 ottobre. Nel corso della conferenzaillustrerà come i sistemi di...