Inizia oggi il Sinodo dei vescovi sul “cammino” della Chiesa di Papa Francesco Per la prima volta voteranno anche le donne | 54 su 365 votanti Sul tavolo della Chiesa i temi più scottanti | dalle questioni Lgbtq al sacerdozio femminile

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si aprono, 4 ottobre, nell’Aula Paolo VI del Vaticano, i lavori deldei, che dureranno fino a fine ottobre. E per lale: ci saranno, dunque, padri e madri sinodali, con i tablet alla mano per esprimere il loro parere. Saranno 449 i partecipanti: avranno diritto di voto in 365. Delle 85presenti, 54 saranno ammesse alla votazione. Non sarà una rivoluzione nel senso letterale e “politico” delne. Ma decisamente segna una s. ...