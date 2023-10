Infortuni sul lavoro | Inail | in 8 mesi 383mila denunce e 657 morti - Nel 2022 100 decessi al mese

Il Verona , già orfano di Josh Doig in seguito all'infortunio, perde anche Isak Hien . Per lui una lesione al bicipite femorale destro,...

Nei primi 8 mesi del 2023 si registrano 383.242 denunce per Incidenti sul lavoro , in calo del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e ...

...Fabrizio D'Ascenzo ha presentato al ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e alle autorità presenti l'ultima relazione che illustra l'andamento degli...Predisposta dal Consiglio regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate e dalla Direzione Liguria dell'Istituto NazionaleLavoro, Guidamare contiene 61 schede ...

Inail, infortuni sul lavoro in aumento nel 2022. I decessi sono 1.208 (-15,2% sul 2021) Il Sole 24 ORE

Infortuni sul lavoro, nel 2022 più denunce, ma meno casi mortali ... La Difesa del Popolo

ha annunciato che «questa 73ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro giunge all’indomani di una bella notizia: il rifinanziamento con 5 milioni di euro del “Fondo di sostegno per le ...in Serie A arriva una nuova tegola per infortunio per il tecnico: il giocatore costretto a restar fuori per circa un mese ...