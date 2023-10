(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Questa regola aurea dell'al 2%, che è ilBce, non so quanto sia oggi realistica". Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo, intervistato da Skytg24. Il ...

Così il ministro dell'Economia,. "Abbiamo scelto di confermare lo sconto del cuneo fiscale. Crediamo che vista l'sia una priorità aiutare i redditi medio bassi",sottolinea,...Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo, intervistato da Skytg24. Il Ministro ha ribadito che l'entro la fine dell'anno scenderà e questa previsione è incorporata nella ...

Inflazione, Giorgetti: target 2% della Bce non è realistico www.ildomanid'italia.eu

Manovra, Giorgetti: sarà fatta con responsabilità e serietà LA STAMPA Finanza

Un messaggio ribadito in queste ore dal ministro dell’Economia Giorgetti ai microfoni di Sky ... che si è riflessa in un'inflazione da prodotti energetici o trasferita su tutti i settori. [Questo] ha ...Roma, 4 ott. (askanews) - 'Questa regola aurea dell'inflazione al 2%, che è il target della Bce, non so quanto sia oggi realistica'. Lo ha detto ...