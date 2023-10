India | tragedia inondazioni | dispersi almeno 23 militari

Leggi su notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Continuano ad arrivare terribili aggiornamenti dal Sikkim, dove un intero Paese è stato sconvolto dall’ondata di maltempo Va avanti il disastro che si è creato ina causa delle recentinel Sikkim. Nel Paese, infatti, più di mezzo milione di persone sono scappate via dalle loro abitazioni che si trovavano nello stato nord-orientale dell’Assam. Tutto ciò proprio per sfuggire alla catastrofe provocata dalle piogge pre-monsoniche. È in atto una vera e propria emergenza all’interno della nazione. Neanche un passo indietro, il maltempo sembra non volersi calmare: secondo le autorità competenti la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi giorni se non nelle prossime ore. Maltempo in(Ansa) – Notizie.comLa causa riguarda uno dei fiumi più grandi del mondo, il Brahmaputra, che scorre sia in ...