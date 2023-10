Incidenti - Le elettriche si incendiano più facilmente? Facciamo chiarezza

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I tragici fatti di Mestre hanno aperto la strada a sterili polemiche sulla sicurezza dei mezzi elettrici. Lo schianto in cui hanno perso la vita 21 persone non sembra avere cause riconducibili all'alimentazione elettrica del bus coinvolto: dopo essere caduto dal cavalcavia, il mezzo ha preso brevemente fuoco per il contatto con dei cavi dell'alta tensione, ma non si è incendiato. E nessuna fiamma ha coinvolto le batterie del sistema elettrico, che nel caso del Yutong E12 sono 16 (9 al posteriore e 7 sul tetto) con una capacità di 295 kWh. Per faresul tema, siamo intervenuti in diretta su Rtl 102.5 News, una delle radiovisioni digitali del Gruppo Rtl 102.5, spiegando come glicon conseguente incendio siano molto più rari sulle autoche sulle termiche: secondo i dati di EV FireSafe, infatti, dal 2010 al ...