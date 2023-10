Incidente pullman Mestre | intervento dei vigili del fuoco – Video

Arrivata sola e senza documenti, non si conosce la nazionalità Una bambina di 4 anni tra i feriti estratti dalla carcassa del pullman precipitato in ...

Arrivata sola e senza documenti, non si conosce la nazionalità Una bambina di 4 anni tra i feriti estratti dalla carcassa del pullman precipitato in ...

Una strage in unche funesta Mestre. Per chi era a bordo difficile avere scampo, il bus ... forse generate dall'esplosione del serbatoio delche conteneva metano e poi alimentate ...Ilera in affitto atipico al campeggio Hu, che lo aveva preso a noleggio per effettuare il servizio navetta ai suoi ospiti, per la maggior parte turisti ucraini e tedeschi. L'è ...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata. 21 morti e 18 feriti - I soccorritori lavorano anche oltre il loro turno: "Una tragedia di giovani" - I soccorritori lavorano anche oltre il loro turno: "Una tragedia di giovani" RaiNews

Pullman a metano precipita dal cavalcavia e va a fuoco a Mestre, almeno 21 morti tra cui 2 bambini. «Scene apo ilmessaggero.it

Un bus noleggiato da un campeggio di Marghera per i suoi ospiti, che proveniva da Verona e trasportava una quarantina di turisti è precipitato dal cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso l ...Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre, mentre è diretto verso Marghera. Almeno 21 morti, compreso l'autista, e una quindicina di feriti, in un bilancio ancora provvisorio dell'incidente che ...