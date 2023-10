Incidente Mestre | una coppia in viaggio di nozze sul bus | lei è morta | lui è in ospedale Si erano sposati 20 giorni fa

Incidente di Mestre : l’attimo in cui il bus precipita dal cavalcavia | VIDEO Una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’attimo esatto in cui il ...

Roma, 04 ottobre 2023 Esprimo a nome mio e del governo il cordoglio per il gravedi ieri asperando che i feriti che stanno lottando per la vita ce la facciano". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Question ...Leggi Anche, bus cade da un cavalcavia: almeno 21 morti Leggi Anche Tragedia di, ... Matteo Salvini, ha detto che nell''non è un problema di guardrail' . 'E' presto per dare ...

Mestre, è strage: anche un neonato nel pullman giù dal cavalcavia - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

Strage di Mestre, il video della caduta del pullman dal cavalcavia: dalle telecamere la dinamica dell'incidente Il Fatto Quotidiano

AGI/Vista - Esprimo a nome mio e del governo il cordoglio per il grave incidente di ieri a Mestre sperando che i feriti che stanno lottando per la vita ce la facciano". Lo ha detto il ministro delle ...(QUOTIDIANO NAZIONALE) Ne parlano anche altre testate Ripreso da una telecamera di sorveglianza l'incidente del bus a Mestre che ha provocato 21 morti, tra cui due bambini, e di 15 feriti. Le immagini ...