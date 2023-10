Incidente Mestre | spuntano i dubbi sul guard rail sfondato | «Vecchio e inidoneo a garantire la sicurezza»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) «Lo avevano prenotato in 16, ma alla fine sono saliti in 35». A parlare è Massimo Fiorese, l’amministratore delegato de La Linea, l’azienda di trasporto dell’autobus precipitato ieri sera 4 ottobre a(Venezia) che ha provocato la morte di 21 persone, tra cui il conducente, un neonato di pochi mesi, un 12enne e una ragazza minorenne. Ma secondo l’ad si tratta di «una situazione abbastanza comune anche perché il pullman elettrico era comunque riservato espressamente ai clienti del campeggio». Al momento, non sono ancora state accertate le cause che hanno portato alla tragedia avvenuta lungo il cavalcavia Vempa, anche se alcune ipotesi si sono già profilate, tra cui un malore del conducente, una sbandata o un problema tecnico. Ilche doveva essere rifatto Fiorese, intanto, inizia a sollevare alcuni ...