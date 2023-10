Incidente Mestre | padre estrae la figlia dal finestrino e la salva

Nuove indiscrezioni sull’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un autobus della società La Linea. Il mezzo è precipitato nella serata di ...

Le immagini da una telecamera di sorveglianza mostrano il momento in cui il pullman è precipita to. Continua a leggere su Tg. La7.it - Le immagini da ...

Non solo il possibile malore dell’autista, ma anche i dubbi sul guard rail . L’indagine della procura di Venezia dovrà chiarire anche se la ...

...per poi fare un volo di circa 30 metri finendo tra i binari della stazione ferroviaria die ... Secondo i responsabili, che hanno visionato alcune immagini, il bus al momento dell'...La7.it - Un papà è riuscito ad estrarre miracolosamente la figlia viva dal pullman precipitato apoco prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme. Un passante è riuscito a documentare la ...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata: 21 morti e 15 feriti - Pullman precipita da un cavalcavia a Mestre: le immagini dal drone (Video) - Pullman precipita da un cavalcavia a Mestre: le immagini dal drone (Video) RaiNews

Apocalisse a Mestre: pullman precipita da un cavalcavia, almeno 21 morti tra cui due bambini, 15 feriti gravi… La Stampa

Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori e dei medici che da ore si stanno occupando delle persone coinvolte nel terribile incidente avvenuto ...Dalle ore 5.30 di questa mattina il bus elettrico che è precipitato da un cavalcavia di Mestre, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, si trova nel deposito dell’ex mercato ortofrutticolo in via To ...