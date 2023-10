Incidente Mestre | il pullman cade dal cavalcavia I video

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ecco ildel momento in cui ilcarico di turisti di ritorno in campeggio dopo una visita a Venezia precipita daldella rampa Rizzardi a. Immagini riprese da una telecamera di sorveglianza e che dovranno aiutare gli investigatori a fare luce su dinamica e cause (tratto da YouTube)

Mentre si intensificano le indagini per fare luce sull’incidente di Mestre (AGGIORNAMENTI LIVE), dove un autobus è precipita to da un cavalcavia ...

Lo Who camping è una delle dieci strutture in Italia dell'azienda, di proprietà della famiglia toscana Cardini Vannucchi

'Le indagini dovranno accertare le cause che hanno portato all', ovvero un malore dell'autista o un problema tecnico', ha sostenuto l'avvocato Domenico Musicco, presidente della onlus ...Mentre si intensificano le indagini per fare luce sull'di( AGGIORNAMENTI LIVE ), dove un autobus è precipitato da un cavalcavia provocando almeno 21 vittime, spunta un video (le immagini nel player in alto) . Sono da poco passate le 19:...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata: 21 morti e 15 feriti - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

L'incidente a Mestre: pullman precipita da un cavalcavia, almeno 21 morti tra cui due bambini, 15 feriti grav… La Stampa

Roma, 4 ott. (askanews) – “Vorrei proporre un momento di attenzione per l’immane tragedia di Mestre e voglio proporre un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell’incidente”. Così il presi ...La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incidente che si è verificato ieri sera a Mestre provocando di 21 morti e 15 feriti. A bordo del mezzo c'era un gruppo di turisti stranieri, ...