Incidente Mestre | il momento in cui il bus precipita dal cavalcavia

Matteo Salvini si espone sull'incidente di Mestre , in cui hanno perso tragicamente la vita 21 persone. “Sto in contatto con l'assessore, non è un ...

Non si fermano le indagini sull’ Incidente di Mestre . La Procura per adesso non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati, ma c’è l’accusa ...

Il bus sarebbe precipitato sul cavalcavia della bretella che daporta verso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto,...... lo stesso che ospitava le vittime dell'del bus . "È una tragedia " raccontano i quattro " volevamo prendere un taxi e abbiamo cercato di chiamare il centralino del campeggio ma non erano ...

Mestre, è strage: anche un neonato nel pullman giù dal cavalcavia - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

Incidente a Mestre, pullman precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

Mestre, 4 ott. (askanews) - Ventuno vittime, 15 feriti di cui 5 ricoverati in condizioni gravi. È l'ultimo bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre dove un autobus è precipitato da un cavalcavia e ha ...Il servizio di bus navetta che dallo «Hu» camping di Marghera porta a Venezia. A bordo del mezzo precipitato martedì sera da un cavalcavia c'erano turisti ucraini, un tedesco e l'autista di ...