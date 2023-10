Incidente di Mestre | l’indagine per omicidio stradale I dubbi sul guardrail | l’allarme del collega e i dati della scatola nera

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Per ora è solo un fascicolo aperto con l’accusa diplurimo quello che deve far luce sulla strage di, in provincia di Venezia, dove ieri un bus è precipitato dal cavalcavia Vempa. Il bilancio aggiornato è di 21 morti tra cui 2 bambini e 15 feriti (di cui 8 in terapia intensiva). La pista più probabile fa ipotizzare un malore o colpo di sonno dell’autista Alberto Rizzotto, morto assieme alle altre vittime. Al momento, il Procuratore Bruno Cherchi fa sapere che nel fascicolo d’indagine non ci sono ancora persone indagate. Il guard rail, la zona di caduta dell’autobus, e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, la Procura ha anche acquisito ladel pullman che, dichiara Cherchi, «verrà esaminata solo quando si saprà che non è un’operazione irripetibile ...