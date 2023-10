Incidente di Mestre | le vittime | chi erano i passeggeri a bordo del bus

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tragedia sulla strada, bus precipita. Un volo nel vuoto per circa 30 metri poi le fiamme, il bilancio è drammatico. Purtroppo molti dei feriti, si apprende su Adnkronos, sono stati ricoverati in reparto di rianimazione. Alla guida del bus Alberto Rizzotto, il 40enne originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta, che non appena fatto salire i, era dunque diretto verso il campeggio a Marghera. Bus precipita nel vuoto a, 21 morti e 15 feriti. All’origine del sinistro, probabilmente un malore improvviso del conducente, che lo avrebbe messo nelle condizioni di perdere il controllo del bus. “Noi allo stato non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti”, sottolinea il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, e ancora: “Disporremo un’attività medico-legale, sia per attività ordinaria di controllo sia ...