Incidente di Mestre | il punto sulle indagini del procuratore | “Nessun segno di frenata del bus né urto con altri mezzi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Per l’del pullman ache ha provocato 21 morti la procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo. Al momento, ha spiegato ilBruno Cherchi facendo ilall’indomani dello schianto del bus precipitato da un cavalcavia, non ci sono indagati e il guard rail – che appare in foto e video in cattive condizioni – nella zona della caduta è stato posto sotto sequestro, così come il mezzo. La procura ha anche acquisito la ‘scatola nera’ del mezzo “che sarà esaminata – ha rilevato Cherchi – solo quando si saprà che non è un’operazione irripetibilementi aspetteremo lo sviluppo dell’inchiesta, affinché tutte le parti coinvolte possano avere le perizie di parte”. L’incontro tecnico e i filmati – Ilha già avuto ...