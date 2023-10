Incidente di Mestre | identificate tutte le 21 vittime | chi era a bordo del pullman

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono statele 21dell’stradale avvenuto ieri sera a, dove unè precipitato da un cavalcavia. Stando ai dati della prefettura di Venezia, si tratta di nove cittadini ucraini, quattro romeni, tre tedeschi, due portoghesi, un croato, un sudafricano e un italiano. Quest’ultimo è Alberto Rizzotto, 40 anni, conducente del bus. Tra i 21 morti del terribileci sono anche due bambini – un neonato di pochi mesi e una bambina di 12 anni – e una ragazza minorenne. Nella lista dellec’è poi il nome di una donna austriaca che si ritiene sia la mamma di due bambine, di 13 e 3 anni, ricoverate a Treviso in condizioni non gravi. E che sarebbero state salvate da due operai della Fincantieri. Per ...