Incidente con il quad a Zagabria | poliziotto muore durante il corso di addestramento

Per l’ Incidente del pullman a Mestre che ha provocato 21 morti la procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale ...

A Mirano trova un paziente croato, che si sospetta possa trattarsi di Marco Bakovic, che si trovava in viaggio di nozzeAntonela Perkovic, morta nell'. Nell'ospedale di Treviso si ......ha anzitutto trasmesso il cordoglio del Presidente del Consiglio e del Governo per l'di ... Il Governo italiano, d'intesa col comitato etutte le amministrazioni interessate, per quanto di ...

Incidente a Mestre, autobus precipita da cavalcavia Sky Tg24

Incidente Mestre, si indaga sulle cause. La procura: “Nessun urto con altri mezzi o segno di frenata” il Resto del Carlino

RaiPlay Mestre: pullman precipita nel vuoto, 21 morti e 15 feriti - La Volta Buona 04/10/2023 A La Volta Buona insieme a Caterina Balivo c'è Salvo Sottile con novità sul terribile incidente ...Mestre (Venezia), 4 ott. (Adnkronos) - Dopo il grave incidente stradale a Mestre, il settore Mobilità e Trasporti e Area Lavori pubblici del Comune di Venezia ha emesso un'ordinanza che regola la circ ...