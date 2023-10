Inchiesta medicina Firenze | Cassazione rigetta ricorso dei pm su Zanobini Negato l’aumento di pena

...si saprà che non è un'operazione irripetibile altrimenti aspetteremo lo sviluppo dell', ... Per questo ho dato l'incarico allalegale, ma anche alla polizia scientifica, perché se ...Per questo ho dato l'incarico allalegale ,ma anche alla polizia scientifica, perché se ...si saprà che non è un'operazione irripetibile altrimenti aspetteremo lo sviluppo dell', ...

Massimo Galli, l'infettivologo rinviato a processo per falso: inchiesta concorsi pilotati in università Statale a Milano Corriere Milano

“Concorsi truccati”, l’infettivologo Massimo Galli a processo a Milano Il Fatto Quotidiano

Zanobini, coinvolto nell’inchiesta su presunti concorsi pilotati alla facoltà di Medicina di Firenze, ha scontato tre mesi d’interdizione, misura cautelare che il Tribunale del Riesame gli aveva ...Claudia Colomba, che è anche alla guida del reparto di Malattie infettive pediatriche dell'ospedale dei Bambini, era accusata di falso perché da membro di una delle commissioni esaminatrici avrebbe ta ...