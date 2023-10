In Europa ci pensa Thuram Lautaro | è una notte stregata

Un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera approfondisce il rapporto con l'Europa , cruciale su temi imprescindibili come la ...

La Francia non è mai stata così in difficoltà in Africa da quando ha smantellato il suo impero coloniale. Quel concetto definito “Françafrique”, che ...

Qui siamo in un altro contesto: a che cosa"L'idea è semplice, stiamo riflettendo su come ... Secondo i dati OCSE siamo agli ultimi posti inper questo tipo di finanziamenti. Dobbiamo ...... tra errori marchiani dei giocatori dell' Este in generale una concentrazione tale da non ... Sull'ace di Giannelli che vale il 22 - 15 calano i titoli di coda, anche se ciMichieletto a ...

Lago di Como, affitti brevi e case vacanza: l'Europa pensa a nuove regole QuiComo