In cerca di funghi | si perde nei boschi di Mezzoldo | recuperato dal Soccorso Alpino

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Intervento mercoledì mattina (4 ottobre), per i tecnici della VI Orobica del. La centrale ha attivato le squadre per untore didi 46 anni, che aveva perso l’orientamento in un bosco impervio ed era rimasto bloccato. Sono partiti subito quattro tecnici; dopo l’accertamento delle coordinate geografiche con il dispositivo Sms Locator, i soccorritori lo hanno individuato. L’uomo, illeso, è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e infine. L’intervento è finito a mezzogiorno.