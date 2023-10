In cattedra al liceo ora ci vanno gli studenti | la sperimentazione con successo in un istituto di Brescia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Adesso a fare lezione ci pensano gli. L’idea è venuta all’ex dirigente scolastico Maurizio Parodi, noto ai più per il suo libro e per la campagna Basta compiti. Il 66enne preside ha lanciato la proposta alla collega Giada Andreoli che guida l’paritario Isaac Newton die nel giro di un anno quella che doveva essere una(“in”) si è trasformata in un metodo di, tanto che quest’anno la proposta di Parodi è stata estesa non solo ad alcune materie ma a tutte le discipline che sono insegnate nella classe quarta deldi scienze umane dove lavorano 23e cinque o sei docenti. A chi pensa che l’insegnamento di don Lorenzo Milani non possa essere applicato nelle ...