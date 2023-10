In Argentina alla scoperta del nord con le ' rotte della natura'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dalle montagne arcobaleno al 'Treno per le nuvole' il "Norte Argentino" resta un tesoro nascosto. Ma non ancora per molto. "Già oggi è la destinazione nazionale più ricercata ed ha un enorme ...

AMSTERDAM (Olanda) - L'eliminazione per mano dell'Argentina agli ultimi Mondiali del Qatar non è andata giù all'ex ct dell'Olanda Louis Van Gaal . La ...

Tutto facile per l’Argentina, che batte la Bolivia per 3-0 nella sfida valevole per la seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e si ...

"Già oggi è la destinazione nazionale più ricercata ed ha un enorme potenziale di crescita", ha annunciato il ministro del Turismo, Matias Lammens,fiera internazionale del settore (Fit), a ...Il clan Rodriguez , quando il clima si fa oscuro, si chiude a testuggine e ripara dalle intemperie chi è in difficoltà. La famiglia che Belen Rodriguez si è portata vicina dall'si rivela ancora una volta fondamentale e pare le stia facendo scudo dalle incursioni esterne in un momento in cui la situazione sembra più grave di quanto non si dica esplicitamente.

Dalle montagne arcobaleno al 'Treno per le nuvole' il "Norte Argentino" resta un tesoro nascosto. Ma non ancora per molto. (ANSA) ...Lo dimostra la qualità della mostra fotografica "Architetture Italiane a Tunisi", a cura di Luca Quattrocchi dell'Università di Siena e Maria Grazia Queto della Dante Alighieri di Tunisi, inaugurata p ...