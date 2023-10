Il team di F1 fa causa al pilota per oltre 23 milioni di dollari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La McLaren ha citato in giudizio la speranza della F1 e il campione IndyCar Alex Palou per23di, dopo che ilspagnolo si è tirato indietro dal suo contratto con il colosso del motorsport. Secondo il deposito del 29 settembre presso la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Commercial Court, Palou non aveva “alcun obbligo in sospeso ai sensi di qualsiasi contratto o accordo” che gli impedisse di unirsi alla McLaren al termine della stagione IndyCar. Palou ha vinto il titolo IndyCar di questa stagione con 78 punti, il suo secondo titolo in tre stagioni, ma quest’estate ha comunicato alla McLaren che non si sarebbe unito a loro, scatenando una battaglia legale. Il 26enne era già stato coinvolto in una battaglia contrattuale riguardante un accordo per ...