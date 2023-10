Il pullman cade dal cavalcavia | il video choc dell' incidente

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Durante "L'Aria che tira" del 4 ottobre vengono mostrate le immagini delelettrico che, inspiegabilmente, precipita daldi Mestre. Le immagini sono riprese da una telecamera di sorveglianza e mostrano il momento esatto in cui ilgiù poco primae 20 del 3 ottobre. Nell'hanno perso la vita 21 persone, tra cui anche 2 bambini. E' deceduto anche l'autista, Alberto Rizzotto. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno provocato l': malore'autista o guasto le ipotesi che avrebbero provocato il tremendo schianto.

Un pullman è precipitato da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità a Mestre , nel Veneziano. Secondo quanto riferisce Ansa, a bordo del bus ...

Pauroso incidente stradale questa sera, 3 ottobre 2023, a Mestre dove un pullman pieno di passeggeri è precipitato da un tratto sopraelevato di via ...

È di 21 morti e 15 feriti il bilancio drammatico e definitivo dell'incidente occorso ad un pullman a Mestre . Il mezzo, a quanto pare per un malore ...

Poi si vede che il mezzo si 'appoggia' al guardrail, si ribalta egiu''. Così Massimo Fiorese, ... tutti tra i 20 e i 30 anni I quattro feriti più gravi nell'incidente delprecipitato a ...Martedì 3 ottobre alle 19:30 Mestre è stata teatro di un caso di cronaca : un, il "green electric" della compagnia La Linea di Marghera, è precipitato da un cavalcavia ... si ribalta egiù" ...

Mestre, pullman cade da un cavalcavia, 21 morti e 15 i feriti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Mestre, pullman precipita da un cavalcavia e va in fiamme: 21 morti, due sono bambini, 15 feriti di cui 5 gravi la Repubblica

Milano, 4 ott. (askanews) - Tragedia nella serata di martedì 3 ottobre 2023 a Mestre, in provincia di Venezia, in Veneto. Un pullman con 35 passeggeri è precipitato dal cavalcavia Vempa e ha preso fuo ...Tra le possibili cause dell'incidente del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre c'è quella di un malore dell'autista: il video e le ipotesi dei colleghi ...