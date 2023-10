Il prossimo 8 ottobre alle 19 nuovo appuntamento al Teatro Petrarca con l' Arezzo Youth Music Festival

... due bandi per 1,5 miliardi di euro per la manutenzione delle strade Posted on 23 Dicembre 2020 23 Dicembre 2020 Author Redazione Anas (Gruppo FS ...

Ritorno al Futuro Day. Come ogni anno il 21 ottobre ci sarà il raduno dei fan al cinema per la riproposizione, per la prima volta in 4k, del film. ...