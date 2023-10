Il Premio Nobel per la Chimica 2023 lo vincono gli scopritori dei punti quantici

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Stoccolma – Ilper laè stato assegnato a Moungi Bawendi, Louis E Brus e Alexey Ekimov per le nanotecnologie, con la scoperta del quantum dot, () che sono considerati la base per moltissime tecnologie, dalle comunicazioni all’ottica, ai futuri computer superveloci o la diagnosi per immagini per la biomedicina. I quantum dot sono nanoparticelle così piccole al punto che le loro dimensioni determinano le loro proprietà, a partire dal colore, secondo le leggi della fisica quantistica. Sono i più piccoli componenti finora noti nel mondo delle nanotecnologie e le loro possibili applicazioni vanno dai televisori alle lampade a Led, fino ai sensori utilizzati nella biomedicina. Moungi G. Bawendi, 62 anni, è nato in Francia nel 1961 e ha studiato negli ...

