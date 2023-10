Il Premio Nobel della chimica va alla scoperta dei Quantum Dot

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov hanno vinto ilper la2023 per il loro contributoe produzione deiDots, i nanocristalli di semiconduttore che stanno rivoluzionando il mondo dei display e non solo....

Nel 2022 le aziende hanno presentato circa 27mila istanze di riduzione del tasso diper ...per la medicina a Karikò e Weieeman per lo studio sui vaccini anti - covid La motivazione: grazie ...UnDr. John Clauser. Quello che il Presidente Biden, i media e gli insegnanti di prima media non vi dicono è che ci sono scienziati che non sono d'accordo. Sono tanti e alcuni sono molto ...

Mica c’è bisogno ogni volta di reinventare la letteratura dalle origini, raccontando stregoni, capanne, riti atavici. Premiamo Joyce Carol Oates prima che si apra una nuova indagine sulle mani lunghe ...Il nuovo appuntamento con Bergamoscienza, che vedrà protagonista Kip Thorne (Premio Nobel per la Fisica 2017), Eraldo Affinati a Fontanella di Sotto il Monte per Molte Fedi, il Galà dello Spinato a ...