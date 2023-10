Il Portogallo dice addio ai benefici per i pensionati stranieri | anche italiani

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il paradiso perduto. Eh, sì ilnon sarà più il posto al sole dove passare gli anni della pensione sorseggiando Porto, ascoltando il Fado e sentendosi un po’ il Signor Pereira di Tabucchi. E soprattutto con la propria pensione lontana dalle tasse italiane. Il paradiso fiscale portoghese, dopo 12 anni, chiude le porte aieuropei,compresi. Tutto era iniziato nel 2012 quando, per attirare capitali esteri Lisbona, colpita dalla crisi del debito, aveva concesso l’esenzione fiscale totale per 10 anni agliche si fossero trasferiti almeno per la metà dell’anno in terre portoghesi. Niente tasse sulla pensione. Nel 2020 il primo passo indietro: aliquota fiscale al 10%. Una tassazione che ha continuato comunque ad attirare i, perché sempre inferiore a quella di ...

Giungono novità in merito al giovane talento della rosa, cui futuro potrebbe aver improvvisamente cambiato rotta. Giorni di lavoro intensi in quel ...

Il Portogallo non sarà più l'Eldorado dei pensionati stranieri . Dal prossimo anno, non ci saranno più le esenzioni fiscali per chi deciderà di ...

Il Portogallo dice addio ai pensionati stranieri: stop agevolazioni fiscali Avvenire

Il Portogallo dice stop alle agevolazioni fiscali per stranieri "non abituali" dal 2024 RaiNews

Tanto spavento per una giovane coppia di Roseto (Teramo). I genitori vanno a prendere la figlia di tre anni all’asilo e non la trovano. Un’ora e mezza dopo scoprono che per ...Il Portogallo dice addio ai regimi di favore per attirare stranieri. Fine della pacchia per i pensionati italiani. L'obiettivo è frenare la bolla immobiliare. Il primo ministro António Costa ha ...