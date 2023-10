Il piano degli autori per alzare gli ascolti del GF

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) X-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEOMichele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… GF Nip 2023, anticipazioni ottava puntata del 5 ottobre 2023: ildella produzione per aumentare glidel reality di Signorini! Il GF non decolla, ma glihanno già unper rialzarsi: d’ora in poi nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini la musica cambierà e si tornerà al trash! Fonti autorevoli fanno infatti sapere che i vertici Mediaset non sono per niente soddisfatti dei numeri fatti registrare a settembre e ad ottobre, il noto esperto di gossip e giornalista ha chiesto carta bianca per provare a invertire la rotta. Scopriamo ...