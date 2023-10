Il pappagallo scappa dalla gabbia e dove lo ritrovano è incredibile | È più intelligente di un cane

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi Notizie Chi avrebbe mai detto che undomestico, di nome Albert, avrebbe potuto vivere una vera e propria avventura, lasciando la sua casa di Cumbernauld, in Scozia, e ritrovandosi a ben 30 chilometri di distanza? La proprietaria, Lorrett McCutcheon, non poteva crederci! Albert, ilcasalingo, ha deciso di vivere la sua piccola avventura lasciando la sua abitazione. La sua proprietaria, McCutcheon, è rimasta stupita nel capire che il suo uccellino era riuscito are, aprendo la porta della. La scomparsa di Albert La mancanza di Albert è stata rilevata dal consorte di McCutcheon, che ha subito avvertito la moglie. McCutcheon ha raccontato: "Sono montata al piano superiore e ho sentito mio marito gridare: 'Ilè volato via!'". Così, McCutcheon ha iniziato ...