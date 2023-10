Il Papa ha deciso | il “cambiamento climatico” sarà dogma

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Che il nostro Bergoglio fosse uninfluencer, a cavallo fra materialismo socialista e misticismo esoterico, ce n’eravamo accorti presto e non abbiamo mai smesso di pensarlo davanti a saggi di pensiero radicalista quali la Laudato Sì, “enciclica non verde ma sociale” che pareva scritta dagli imbrattamuri di Ultima Generazione. Che la sua missione fosse sostituire il vecchio Dio con feticci alla moda, da Greta Thunberg a Luca Casarini, da Carola Rackete agli scafisti, pure non è novità ma conferma, mesta, avvilente, di ogni giorno che il Padreterno manda sulla terra. Questo successore di Ratzinger, spedito al Soglio dalle trame di Obama in accordo con l’Islam radicale, che chiese e ottenne un pontefice di proprio gradimento dietro minaccia di passare ai roghi delle chiese da vuote a piene, è, si potrebbe dire con Marx, un pontefice nel senso della storia, ...