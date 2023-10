Il neo ambasciatore Usa | “Meloni ha superato la prova e sedotto gli americani È un’alleata solida”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Giorgiahaquella che negli Usa chiamano ladel budino” (the proof is in the pudding). Parola di Jack Markell, nuovodella Casa Bianca in Italia. “I fatti abbiano dimostrato quanto la relazione tra Washington e Roma sia rimasta forte”, spiega in un’intervista al Corriere della Sera. Gli, insomma, hanno “assaggiato” il nuovo esecutivo italiano e sono soddisfatti. L’Usa: il governo‘funziona’ Da sempre militante del partito democratico, 62 anni, l’definisce di particolare importanza della asse a sostegno dell’Ucraina. “Se Putin dovesse avere successo, sarebbe incoraggiato, insieme ad altri leader, ad agire in violazione della Carta fondamentale dell’Onu e quindi a occupare, ...