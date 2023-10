Il Milan non si sblocca in attacco | apoteosi Lazio nel finale | risultati e classifiche in Champions League

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un pareggio e una vittoria per le squadre italiane nelle ultime partite della 2ª giornata di. Ilnon riesce arsi dal punto di vista realizzativo: dopo lo 0-0 contro il Newcastle è arrivato lo stesso risultato anche sul campo del Borussia Dortmund in una trasferta difficilissima. Il tecnico Pioli si schiera con il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao, i padroni di casa in campo con Malen, Reus, Brandt e Fullkrug. La prima grande occasione è per Malen, poi Maignan risponde su Fullkrug. Ilrisponde con Giroud, ma l’attaccante non è preciso. Doppia occasione per gli ospiti: Giroud non ci arriva, poi Pobega e Hernandez non concretizzano. Nella ripresa spreca Pulisic, nelChukwueze si divora il gol del successo. Finisce 0-0. Tre gol nel ...

Commenta per primo Il Milan va oltre lo 0 - 0 in casa del Borussia Dortmund e il cammino in Champions League si complica. Al termine del match, l'attaccante rossonero Rafael Leao è intervenuto a Prime : 'Contenti del ...... la respinta del portiere diventa un assist per Johnston che inquadra la porta.

Seedorf: "Mi è piaciuta l'analisi di Leao. Milan non coraggioso, mi è sembrato che la tattica fosse..." Milan News

Volevamo vincere, un peccato non essere riuscito a vincere nonostante le chance avute”. Milan più europeo in Champions Il mister risponde così: “Il Milan cerca di portare avanti le sue idee e le sue ...Match che lascia qualche rammarico in casa Milan, soprattutto per alcuni contropiede che i rossoneri avrebbero potuto sfruttare meglio. Lo 0-0, comunque, non è da buttare, anzi, ma obbliga il Milan a ...