Il Milan non sfonda il muro giallo | altro 0-0 a Dortmund

La squadra di Pioli pareggia 0-0 contro i tedeschi. I rossoneri non trovano il guizzo e recriminano per le occasioni sciupate da Giroud e Chukwueze

coi gialloneri a controllare il gioco e il Milan a ripartire in velocità. Nella ripresa i rossoneri aumentano i giri e si rendono più pericolosi, ma il risultato non cambia. Resiste lo 0-0. Finisce senza reti la sfida tra Milan e Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nonostante il risultato finale, al Signal Iduna Park sono

Gregor Kobel 5,5 – Partita di tutto riposo, visto che il Milan non tira quasi mai verso la porta. L’indecisione su Giroud poteva costare carissima. Julian Ryerson 6 – Controlla bene un cliente poco ...Ancora un pareggio senza reti per il Milan dopo quello all'esordio contro il Newcastle. A Dortmund i Rossoneri crescono nella ripresa, chiudono all'attacco ma non trovano la zampata decisiva per ...