Il Milan di Abate vola in Youth League | 2-0 a Dortmund e 1° posto nel girone | Traoré scatenato

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Altro successo per ilin. I ragazzi di Ignaziosi sono imposti 2-1 in casa del Borussia, un successo che proietta...

Ignazio Abate commenta così il largo successo per 3-0 ottenuto dal Milan Primavera sulla Juve ntus: " siamo contenti del risultato...

E' il caso delche deve sfruttare al meglio le proprie risorse che sono preziose e ancora ... La primavera di Ignaziosta mettendo in mostra diversi elementi interessanti. Quello che è sulla ...Dopo la nascita delle Under 23 di Atalanta e Juventus, anche ilsi appresta a questa iniziativa che potrebbe essere gestita da Vincenzo Vergine e Ignazio, rispettivamente a capo del ...

LIVE MN - Youth League, B. Dortmund-Milan 1-2: finisce qui, il Milan affonda il Dortmund grazie a Sia... Milan News

Youth League, Borussia Dortmund-Milan 0-2: raddoppio di Zeroli | LIVE NEWS Pianeta Milan

I rossoneri di Ignazio Abate vincono anche sul campo dei tedeschi e rimangono a punteggio pieno nel girone di Youth League ...Il Milan Primaveratorna in campo alle ore 14:00 per il secondo turno valevole per il girone di Youth League. I ragazzi di Abate giocheranno sul campo del Borussia Dortmund, arrivata ai quarti di ...