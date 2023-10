“Il messaggio It Alert che arriva sui telefonini attiva il grafene inoculato con i vaccini anti-Covid” | la nuova teoria complottista che spopola sul web

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nei giorni scorsi in alcune regioni i cellulari degli italiani hanno iniziato a squillare con l’arrivo degli It, gli allarmi pubblici del sistema di sicurezza. Era un test e la stessa cosa accadrà oggi negli Stati Uniti ma il retroscena inaspettato è che questa circostanza ha scatenato unadella cospirazione nel mondo no vax. Uno dei rischi ipotizzati? Diventeremo tutti zombie. Almeno chi è stato vaccinato contro il. Il suono delricevuto sul telefonino sarebbe tarato in maniera dare le particelle di ossido diche, secondo questa, sono state inoculate in ciascuno di noi con i. Conseguenza? L’invito a tenere gli smartphone ...

"Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico". Cos'è, come funziona e cosa fare se non è arrivata la notifica

(Adnkronos) – IT-alert , oggi nel Lazio il test sul sistema di allarme via messaggio che ha ri suona to alle 12.00 in punto sui telefonini dei ...

L'sms che verrà inviato ai cellulari americani sarebbe in grado di attivare il grafene o un virus pericolosissimo che circola in Africa: ecco da ...

...sul cellulare che recita la scritta " THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency... Ma non è finita qui perché secondo altri gruppi, questodi allerta nazionale potrebbe ...... fornendo messaggi informativi ocon l'obiettivo di evitare errori e omissioni. Dalla sezione ... Un successivocomunicherà quando la procedura sarà accessibile a tutti. INPS -...

IT-ALERT, il 27 settembre arriva il messaggio sui cellulari dei romani Roma Capitale

It-Alert, nella Regione Lazio test mercoledì 27 settembre alle ore 12 Regione Lazio

Oggi i telefonini dei cittadini americani riceveranno alle 14:20 (orario di New York) un messaggio come test nazionale della Wireless Emergency Alerts, una rete di allerta che serve a diffondere avvis ...L'sms che verrà inviato ai cellulari americani sarebbe in grado di attivare il grafene o un virus pericolosissimo che circola in Africa: ecco da dove nascono le assurde teorie dei complottisti sfatate ...