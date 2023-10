Il “guru ignorante” arriva a Milano | mille euro per vederlo | i Vip in prima fila

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è quella città dove puoi trovare gente disposta a pagare oltre 900per assistere all’incontro con uninfluencer. Erano più di 4mila – vero e proprio sold out – gli spettatoriti all’Allianz Cloud Arena per prendere parte alla lezione, condita di meditazione mistica, con il santone indiano Sadh, letteralmente “”. E, il giorno dopo, in un evento più ristretto ed elitario, sonoti alla ricerca del senso della vita anche numerosi vip italiani: da Ghali a Alessandra Amoroso, tutti pendevano dalle labbra del mistico che conta 11 milioni di follower sui social. I Vip in attesa del“La vita è come un tram di: se ti ci siedi dentro, ti porterà di certo a destinazione. ...