Il Governo non chiarisce il criterio con cui definisce un Paese sicuro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In Italia, dalla Costa d’Avorio arrivano chili di caffè, barili di greggio e migliaia di persone. Nel 2023 i migranti ivoriani sbarcati sul territorio italiano sono al momento quindicimila: la nazionalità più rappresentata insieme a quella guineana. Con il decreto di marzo 2023, poi convertito in legge, la Costa d’Avorio è stata aggiunta – insieme a Gambia, Georgia e Nigeria – alla lista dei «Paesi di origine sicuri». L’elenco si riferisce agli Stati i cui cittadini non hanno, in linea generale, necessità di protezione internazionale. Eppure, dalla Costa d’Avorio si emigra. Le persone che lo fanno, in accordo con le procedure accelerate alla frontiera, hanno poco tempo e poche possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. Le norme però sono di dubbia legittimità. Negli ultimi vent’anni in Costa d’Avorio ci sono state due guerre civili: la prima cominciata nel 2002, la seconda a ...