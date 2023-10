ROMA (ITALPRESS) – “Il piano in dieci punti presentato ieri a Lampedusa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è, per ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano in dieci punti presentato ieri a Lampedusa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è, per ...

Il secondo polo italiano ? Sta per diventare francese. Proprio così. Secondo la Stampa, Crédit Agricole continua la sua scalata per controllare tutto ...

I dati Istat certificano come unsu 5 sia a rischio povertà: non possiamo pensare che la ... è uno dei tasselli che ilMeloni ha voluto istituire per dare un segnale di vicinanza alle ...... 'Si inventano ogni volta qualcosa per sputtanare i giudici che danno noia al. Inventare è ...decreto Cutro perché è scritto coi piedi e ignora le regole basilari del diritto europeo e. ...

Migranti, Weimers (Democratici Svedesi): "Il Governo italiano fa quello che puo'" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il governo italiano ha ottenuto una piccola vittoria politica sulla riforma di Dublino Il Post

Nel testo su cui si è trovato un accordo in sede europea è stato rimosso un paragrafo che difendeva il ruolo delle ong che soccorrono i migranti ...particolarmente importante perché completa in qualche misura il trattato del Quirinale che lega oggi Italia e la Francia". "Il Presidente del Consiglio Meloni alla fine di novembre verrà in Germania ...