Il governo elimina il tetto ai prezzi del riso nelle Filippine

Il Governo riscrive la norma contro il Caro-voli . In un emendamento al dl asset l’Esecutivo elimina il tetto ai prezzi (200% del costo medio) e per ...

Il governo ha cancellato 22.000 Leggi . Sono stati aboliti 3.637 decreti regi in cdm che, sommati a quelli già abrogati superano i 20mila. Su proposta ...

C’è questa Eugenia Tognotti che è una scienziata per osmosi, alla Piero Angela, per via divulgativa, lei è una storica della medicina a Sassari il ...